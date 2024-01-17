Жизнь Онлайн-психолог: як знайти підтримку у віртуальному світі?

2024-01-17 13:25

Віртуальний світ, створений комп’ютерами, вчені прозвали штучною реальністю. В наші дні більшість контактів люди здійснюють саме в цій ілюзорній дійсності. Та віртуальне життя не в змозі замінити справжніх людських стосунків. У деяких випадках може навіть знадобитися підтримка чи допомога, яку надає психолог онлайн на платформі pleso.

Що дає віртуальне спілкування?

Життя людини пов’язане зі спілкуванням. Кожного дня ми так чи інакше взаємодіємо з різними людьми. Та зараз наші контакти дедалі частіше здійснюються не в реальному світі, а переходять до віртуального простору.

Чимало речей робить наше життя онлайн зручнішим, а саме:

розмови й переписки в чатах, соціальних мережах;

обмін думками й листування за допомогою електронної скриньки;

спілкування зі знайомими й незнайомими людьми на форумах.

Це може бути дуже весело. Адже так приємно знаходити «друзів за духом» у чатах, заснованих на спільних інтересах, навіть якщо ці люди знаходяться в іншому куточку світу. Онлайн-зустрічі та віртуальні знайомства можуть навіть призвести до шлюбу в реальному житті.

Небезпеки, що приховані у віртуальному світі

Сьогодні існують люди, віртуальне життя яких повністю замінило реальні контакти. Повне занурення у «фантастичний світ» робить справжнє життя та людей із їхніми інтересами та претензіями нецікавими й непотрібними. Життя лише в онлайні може бути позбавленим багатьох принад, емоцій та важливих досвідів. Часом сильно страждають соціальні навички, що може спричинити в майбутньому розвиток тривожних розладів, наприклад, соціофобію.

Думка психологів

Часом віртуальним контактам надають перевагу сором’язливі люди з низькою впевненістю, яким спілкуватися з іншими людьми тет-а-тет дуже складно. Вони часто почуваються самотніми та відчуженими та вважають, що вони не такі, як інші. Проте, уникаючи соціальних контактів у офлайні, вони лише погіршують своє становище. У такому випадку слід звернутись до психолога чи психотерапевта та спробувати розв'язувати проблему у спілкуванні, а не ігнорувати її.

Проте спілкування онлайн це не завжди уникнення “живого” контакту, інколи це вимушена необхідність. Незаперечним є те, що повсюдне поширення месенджерів допомагає завжди залишатись на зв’язку та швидше вирішувати робочі та особисті питання.

У сучасному світі неможливо уникнути життя онлайн. Слід тверезо оцінити, чи спілкування онлайн повністю замінює соціальне життя, чи є лише його частиною. Варто знаходити баланс та не забувати про життя поза віртуальним світом.