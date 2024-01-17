Онлайн-психолог: як знайти підтримку у віртуальному світі?

Віртуальний світ, створений комп’ютерами, вчені прозвали штучною реальністю. В наші дні більшість контактів люди здійснюють саме в цій ілюзорній дійсності. Та віртуальне життя не в змозі замінити справжніх людських стосунків. У деяких випадках може навіть знадобитися підтримка чи допомога, яку надає психолог онлайн на платформі pleso.
Життя людини пов’язане зі спілкуванням. Кожного дня ми так чи інакше взаємодіємо з різними людьми. Та зараз наші контакти дедалі частіше здійснюються не в реальному світі, а переходять до віртуального простору.
Чимало речей робить наше життя онлайн зручнішим, а саме:
Це може бути дуже весело. Адже так приємно знаходити «друзів за духом» у чатах, заснованих на спільних інтересах, навіть якщо ці люди знаходяться в іншому куточку світу. Онлайн-зустрічі та віртуальні знайомства можуть навіть призвести до шлюбу в реальному житті.
Сьогодні існують люди, віртуальне життя яких повністю замінило реальні контакти. Повне занурення у «фантастичний світ» робить справжнє життя та людей із їхніми інтересами та претензіями нецікавими й непотрібними. Життя лише в онлайні може бути позбавленим багатьох принад, емоцій та важливих досвідів. Часом сильно страждають соціальні навички, що може спричинити в майбутньому розвиток тривожних розладів, наприклад, соціофобію.
Часом віртуальним контактам надають перевагу сором’язливі люди з низькою впевненістю, яким спілкуватися з іншими людьми тет-а-тет дуже складно. Вони часто почуваються самотніми та відчуженими та вважають, що вони не такі, як інші. Проте, уникаючи соціальних контактів у офлайні, вони лише погіршують своє становище. У такому випадку слід звернутись до психолога чи психотерапевта та спробувати розв'язувати проблему у спілкуванні, а не ігнорувати її.
Проте спілкування онлайн це не завжди уникнення “живого” контакту, інколи це вимушена необхідність. Незаперечним є те, що повсюдне поширення месенджерів допомагає завжди залишатись на зв’язку та швидше вирішувати робочі та особисті питання.
У сучасному світі неможливо уникнути життя онлайн. Слід тверезо оцінити, чи спілкування онлайн повністю замінює соціальне життя, чи є лише його частиною. Варто знаходити баланс та не забувати про життя поза віртуальним світом.