ВОЙНА В Украине ISW зафиксировал продвижение роССийских войск по улицам Авдеевки

2024-01-22 17:37

 

На геолокационных кадрах, опубликованных 21 января, видно, что российские войска продвинулись в районе ресторана "Царская охота" вдоль улицы Соборной (на юге Авдеевки) и вдоль полосы деревьев на юго-западе Авдеевки.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российские войска подтвердили наступление на юг и юго-запад от Авдеевки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска продвигались по улицам Колосова и Лермонтова, хотя ISW не наблюдает визуального подтверждения этого продвижения.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степного; у Авдеевского коксохима на северо-западе Авдеевки; к западу от Авдеевки у Северного; к юго-западу от Авдеевки у Первомайского, Водяного и Невельского.

Военные аналитики также отметили, что командующий Таврической группировки войск ВСУ Александр Тарнавский и спикер Таврической группировки войск ВСУ Александр Штупун заявили, что российские войска готовятся усилить активность на Авдеевском направлении и сконцентрировали в этом районе более 40 тыс. человек. 

Тарнавский сообщил, что за последние двое суток российские войска не наносили авиаудары на Таврическом направлении.

subscriber subscriber

Еще по теме

ISW зафиксировал незначительное продвижение роССиян на пяти направлениях

2023-12-20 19:15

ISW сообщает о незначительном продвижении российских войск на трех направлениях

2023-12-17 13:30

Новые штурмы на Авдеевском направлении не приведут к быстрому продвижению роССиян – ISW

2023-11-25 11:30

Битва за Авдеевку: оккупанты имеют незначительное продвижение — ISW

2023-11-19 14:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ТЦК будет знать все: украинцам рассказали, какие данные передадут в военкомам

2024-01-22 22:15

Комендантский час — какие штрафы грозят за нарушение

2024-01-22 20:48

роССия может потерять в Украине полмиллиона военных до конца года: немецкий генерал озвучил прогноз

2024-01-22 20:04

Мобилизация полицейских: глава Нацполиции озвучил отношение к такой идее

2024-01-22 19:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ТЦК будет знать все: украинцам рассказали, какие данные передадут в военкомам 2024-01-22 22:15
Комендантский час — какие штрафы грозят за нарушение 2024-01-22 20:48
роССия может потерять в Украине полмиллиона военных до конца года: немецкий генерал озвучил прогноз 2024-01-22 20:04
Мобилизация полицейских: глава Нацполиции озвучил отношение к такой идее 2024-01-22 19:15