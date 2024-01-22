ВОЙНА В Украине ISW зафиксировал продвижение роССийских войск по улицам Авдеевки

2024-01-22 17:37

На геолокационных кадрах, опубликованных 21 января, видно, что российские войска продвинулись в районе ресторана "Царская охота" вдоль улицы Соборной (на юге Авдеевки) и вдоль полосы деревьев на юго-западе Авдеевки.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российские войска подтвердили наступление на юг и юго-запад от Авдеевки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска продвигались по улицам Колосова и Лермонтова, хотя ISW не наблюдает визуального подтверждения этого продвижения.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степного; у Авдеевского коксохима на северо-западе Авдеевки; к западу от Авдеевки у Северного; к юго-западу от Авдеевки у Первомайского, Водяного и Невельского.

Военные аналитики также отметили, что командующий Таврической группировки войск ВСУ Александр Тарнавский и спикер Таврической группировки войск ВСУ Александр Штупун заявили, что российские войска готовятся усилить активность на Авдеевском направлении и сконцентрировали в этом районе более 40 тыс. человек.

Тарнавский сообщил, что за последние двое суток российские войска не наносили авиаудары на Таврическом направлении.