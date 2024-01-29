ВОЙНА В Украине ЗСУ посіли 4 місце у рейтингу найпотужніших армій Європи - за потужністю випередили навіть Німеччину

2024-01-29 11:33

Вооруженные силы Украины вошли в первую пятерку сильнейших армий Европы. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Global Firepower.

В обновленном рейтинге европейских стран ВСУ обошли даже Германию, предоставляющую Украине большие объемы военной помощи. Украинцев опережают только армии Великобритании, Италии и Франции.

Авторы рейтинга отмечают, что мощь украинской армии укрепляется финансовой и материальной благодаря поддержке западных союзников, в том числе США.

Для составления рейтинга глобальной огневой мощи аналитики используют более 60 отдельных факторов из разных категорий, в частности количество военных подразделений, финансовое состояние, географию и логистические возможности.