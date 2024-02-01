ВОЙНА В Украине Кулеба озвучил план "Б" на тот случай, если Украина не получит необходимого количества снарядов

2024-02-01 11:34

Если Украина не получит необходимое количество артиллерийских снарядов с одного места, то будет работать, чтобы обеспечить их поставки из других источников. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью BBC Newsnight, передает МИД .

"Нет никакой ситуации, не имеющей решения. Если мы не получим достаточное количество боеприпасов с одного места, мы работаем над другим, откуда их можно получить", - заявил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что какой бы ни была цена поддержки Украины для партнеров, цена обеспечения мира в мире может быть в разы больше, если наша страна не победит в войне с рашистами.

"ЕС демонстрирует свою способность принимать большие решения самостоятельно, и это хорошо. Мы также продолжаем работать с обеими партиями в США, чтобы убедиться, что необходимые решения будут приняты", - добавил министр.

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