ВОЙНА В Украине Бізнесмен Шапран заробляє з росіянами

2024-02-05 08:48

Відомий бізнесмен Сергій Шапран віднедавна є тіньовим власником підприємства, яке входить в групу активів підсанкційної компанії "Юнігран", яку повʼязують з росіянином Ігорем Наумцем.

Дана компанія займалась поставками щебеню в так званих "ЛНР" та "ДНР". Саме за це проти компанії були введені санкції РНБО. Санкції також запровадили проти самого Наумця, який втік з України, його активи арештували, а майном має розпоряджатися АРМА.

Варто зауважити, що компанія була зареєстрована саме в українському місті Малин. Але коли стало зрозуміло, що бізнес під загрозою його терміново переоформили. 99% ТОВ "Юнігран" нещодавно стали належати Westgrinite Holdings Limited - ця компанія зареєстрована на Кіпрі, нею керує громадянка Олена Калпа. А пов'язаним ТОВ "Будіндустрія-сервіс ЛТД" володіє керівник Володимир Наумець, родич Ігоря Наумця.

"Компанія працює"

Однак навіть такий бекграунд не перешкоджає діяльності фірми в Україні.

Більше того компанія має карт-бланш на роботу від місцевої влади в особі мера Малина Олександра Сітайла, який перебуває у дружніх чи кумівських відносинах з гендиректором компанії та депутатом Житомирської облради Сергієм Диняком.

Інтенсивну роботу "юнігранівської" техніки на Малинському кар'єрі було помічено під час моніторингу точок видобутку надр на Житомирщині. Зокрема, на об'єкті зафіксували вагони, що належать підсанкційній компанії: цю техніку спочатку заарештували, але у квітні, рішенням Подільського райсуду Києва, арешт зняли.

"За словами водіїв, вони возять добуті на Житомирщині корисні копалини до Києва.

"Все працює. Один водій продемонстрував вагову квитанцію від "Юніграна" з датою та часом, зафіксували це", – йдеться у результатах розслідування журналістів.

Крім того, видобування каменю для подальшого виготовлення щебеневої продукції – в сучасних умовах не може обійтися без буро-вибухових робіт.

Ще в 2000-х "Юнігран" підрахували, що ефективніше самим виробляти вибухівку, проектувати і виконувати вибухові роботи в карʼєрах, ніж платити стороннім підрядникам.

Так зʼявилося ТОВ «Юнігран-Сервіс». Компанія не є надрокористувачем, але надає послуги буро-вибухових робіт «під ключ», причому, не лише карʼєрам своєї групи.

"Юнігран-Сервіс" з нуля збудував завод для виготовлення емульсійної вибухівки, закупив сучасні бурові верстати Atlas-Copco, і сформував парк змішувально-зарядних машин на шасі Volvo і Scania, які можуть виробляти до 14 видів різних емульсійних вибухових речовин.

Куди і як підприємство, яке тісно повʼязане з людьми з держави-агресора, може поставляти емульсійну вибухівку — питання відкрите.

"Шапран тепер керує"

Як стало відомо нашому виданню з власних джерел, нещодавно Шапран зʼявився на підприємстві в оточенні великої кількості охорони та оголосив себе директором компанії.

"Буквально після введення санкцій Шапран зʼявився на підприємстві та заявив менеджменту, що віднині він — повноцінний керуючий підприємства, тому всі кадрові, фінансові питання вирішувати виключно через нього", — говорить джерело видання.

Окрім того, за його словами, Шапран також спілкується з Наумцем та обіцяє йому відновлення частиною управління на підприємством в обмін на комфортне розподілення активів.

Джерело: from-ua.org