Политика Львівську бізнесменку звинуватили в корупції та зв’язках з Росією

2023-11-14 18:32

Власниця мережі клінік «Медікавер» зі Львову Уляна Яринич давала хабарі регіоналці Богатирьовій, Садовому та керівництву МОЗ вже після Революції Гідності, а також фінансувала росіян, замість виконання реальної роботи по науковому дослідженню на замовлення варшавської клініки. Про це йдеться у її переписці з колегами та підлеглими. Розслідування опубліковано виданням Politeka.

Зокрема, на початку 2014 року Яринич купила Bentley сину тодішньої очільниці МОЗ в уряді Азарова Раїси Богатирьової. Також Яринич відпочивала в Європі з дружиною міського голови Львова Андрія Садового Катериною Кіт-Садовою та наказувала перевести їй 250 тисяч євро.

Також у розслідуванні наводиться листування Яринич щодо «дослідження генетичних відмінностей росіян та українців», згідно з яким власниця «Медікавер» мала активні ділові стосунки з російським підприємцем Олексієм Кременськовим.

Йому було перераховано мінімум 7 тисяч євро за передачу баз генетичних та біометричних даних.

Видання зазначає, що отримати коментар самої Яринич чи клініки не вдалося.