Жизнь Названы точные даты, когда в Украину придет чудесное весеннее тепло

2024-02-05 17:37

Начало недели в Украине будет ветреным и мокрым, но уже в скором времени ожидается потепление до весенних +10...+15 градусов. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

"Понедельник в Украине будет очень ветреным! Порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20, кое-где даже 25 метров в секунду! Будьте крайне осторожными завтра под билбордами, большими ветвистыми деревьями, под крышами домов не задерживайтесь долго!"- предупредила синоптик.

По ее данным, также сегодня к сильному ветру в большинстве областей Украины присоединятся атмосферные фронты с дождями и мокрым снегом.

В то же время температура будет достаточно высокой, в течение дня +3...+9, на юге - до +12 градусов.

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко сегодня также ожидается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 17-22 метров в секунду. Будет идти дождь, который будет смешиваться с мокрым снегом.

6 февраля, по словам синоптика, ветер стихнет, осадки ослабнут, но будет облачно.

"Чудесное весеннее тепло приедет, ориентировочно, 10, 11, 12 февраля. Предполагается до +10...+15 градусов", - сообщила Наталья Диденко.

Она также акцентировала внимание на том, что такое потепление еще может чередоваться с похолоданием, ведь продолжается февраль.

Непогода в Киеве - прогноз на сегодня

На 5 февраля в Киеве и Киевской области объявлен І уровень опасности. По данным синоптиков, сегодня на Киевщине порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.