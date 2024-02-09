ВОЙНА В Украине В Киеве разоблачили медиков, торговавших "инвалидностью" для незаконного выезда за границу

2024-02-09 14:35

Киевские правоохранители сообщили о подозрении бывшей чиновнице и врачу-эксперту, которые "продавали" инвалидность для выезда за границу. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева на своей Facebook-странице.

"Фигуранты вносили недостоверные сведения в акт осмотра медико-социальной экспертной комиссии для присвоения третьей группы инвалидности. Таким образом, мужчины призывного возраста не подлежали мобилизации и могли уехать за границу", - говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили бывшую чиновницу межрайонной Медико-социальной экспертной комиссии и врача-эксперта по хирургии межрайонной МСЭК. Участники схемы подделывали документы и помогали мужчинам призывного возраста уехать из Украины.

"Женщина вместе с сообщником организовала незаконную деятельность по подделке официального документа - акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии. Они вносили ложные сведения о присвоении третьей группы инвалидности, что позволяло мужчинам призывного возраста уехать за границу и уклониться от мобилизации", - отметили полицейские.

Фигурантам сообщили о подозрении по нескольким статьям. В частности, речь идет о служебным подлоге и незаконном пересечении границы Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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