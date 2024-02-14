ВОЙНА В Украине Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал в районе Авдеевки - приняты важные решения

2024-02-14 15:38

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях, и принял решение об усилении воинских частей. Об этом он сообщил в Facebook в среду, 14 февраля.

"С министром обороны Украины, непосредственно на местах, заслушали командиров бригад, тактических групп и группировок, ведущих оборонительные действия в чрезвычайно сложных условиях. Совместно проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности наших войск. По результатам работы приняли ряд важных решений, направленных на усиление боевых возможностей наших воинских частей и предотвращение действий врага", - написал главком.

Сырский рассказал, что рашисты наращивают силы и имеют численное преимущество в живой силе, несмотря на потери, активно применяют авиацию, наносят авиационные и артиллерийские удары по позициям ВСУ. В свою очередь наши войска наносят захватчикам значительные потери и только на Авдеевском направлении за прошедшие сутки отразили 29 вражеских атак.

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции. Несмотря на сложную обстановку Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери. В то же время принимаем все возможные меры для минимизации наших потерь и сохранения жизни наших воинов", - добавил Сырский.