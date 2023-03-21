ВОЙНА В Украине На Закарпатье пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся вплавь попасть в Румынию

2023-03-21 11:33

На Закарпатті прикордонники затримали чоловіків у гідрокостюмах, які хотіли втекти до Румунії, перепливши Тису, - ДПСУ

"Окрім ретельно обгорнутих у поліетилен змінного одягу, взуття, документів та грошових коштів, вони мали при собі накачані автомобільні камери, за допомогою яких планували перепливати незнайому для них водойму".

Прикордонники уточнюють, що глибина річки сягає трьох метрів, ширина – 50 метрів, а впродовж року зафіксовано 14 випадків загибелі чоловіків під час спроб подолання річкової ділянки кордону.