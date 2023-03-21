ВОЙНА В Украине На Закарпатье пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся вплавь попасть в Румынию

2023-03-21 11:33

На Закарпатті прикордонники затримали чоловіків у гідрокостюмах, які хотіли втекти до Румунії, перепливши Тису, - ДПСУ

"Окрім ретельно обгорнутих у поліетилен змінного одягу, взуття, документів та грошових коштів, вони мали при собі накачані автомобільні камери, за допомогою яких планували перепливати незнайому для них водойму".

Прикордонники уточнюють, що глибина річки сягає трьох метрів, ширина – 50 метрів, а впродовж року зафіксовано 14 випадків загибелі чоловіків під час спроб подолання річкової ділянки кордону.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Бои за Бахмут: пограничники отбили наступление "вагнеровцев" и перешли в контратаку

2023-02-21 21:30

Пограничники уничтожили вражеский беспилотник в Запорожской области

2023-02-08 13:34

Изъятые у контрабандистов беспилотники передали военным - вместо сигарет будут доставлять боеприпасы

2023-01-27 15:37

фото Украинские пограничники антидроновым ружьем захватили вражеский беспилотник

2023-01-20 10:27

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

"Все сразу не станет нормально": Шольц не видит скорого окончания войны в Украине

2023-03-21 18:36

"Напряженность высока": Байден хочет еще раз поговорить с Си Цзиньпином

2023-03-21 17:46

В ходе взрывов в Джанкое были уничтожены российские ракеты "Калибр", - ГУР

2023-03-21 16:55

Си Цзиньпин не даст путину необходимую для войны против Украины поддержку - ISW

2023-03-21 16:03
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

"Все сразу не станет нормально": Шольц не видит скорого окончания войны в Украине 2023-03-21 18:36
"Напряженность высока": Байден хочет еще раз поговорить с Си Цзиньпином 2023-03-21 17:46
В ходе взрывов в Джанкое были уничтожены российские ракеты "Калибр", - ГУР 2023-03-21 16:55
Си Цзиньпин не даст путину необходимую для войны против Украины поддержку - ISW 2023-03-21 16:03