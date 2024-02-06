ВОЙНА В Украине Стали известны детали ЧП с пограничниками Мукачевского отряда у границы с Румынией

2024-02-06 11:33

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда обнаружили лиц, двигавшихся в сторону реки Тиса, проходящей государственную границу с Румынией. Информация о возможном незаконном пересечении границы была предоставлена румынским пограничникам. В то же время, во время поисковых мероприятий, на служебный автомобиль ГПСУ внезапно выскочил двигавшийся от заградительного забора мужчина. В результате столкновения он получил травмы. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что пограничники сразу вызвали полицию и скорую, которая доставила пострадавшего в районную больницу. В настоящее время мужчина находится в реанимации.

В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств от пограничной полиции Румынии поступила информация о задержании на своей территории лиц, незаконно пересекших границу.

Как сообщается, травмированный мужчина неоднократно попадал в поле зрения сотрудников пограничного отряда, как лицо, причастное к противоправной деятельности, связанной с переправкой лиц через госграницу.

По данному факту назначено служебное расследование. Проверка продолжается.