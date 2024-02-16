Жизнь Виплати на проживання для ВПО продовжені лиш до березня - що буде далі

2024-02-16 17:32

Виплати на проживання для ВПО у лютому автоматично продовжені для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримували її до 1 лютого 2024 року.

Про зміни та про те, як розраховують розмір допомоги, розповіла перша заступниця Міністра соціальної політики України.

За її словами, з 1 березня допомога може бути перепризначена ще на пів року для визначених категорій.

Уряд також змінив правила призначення допомоги малозабезпеченим родинам. Раніше такі сім’ї, в яких є працездатна особа, яка не працює і за яку не сплачується ЄСВ, не могли отримувати допомогу. Тепер – можуть на неї претендувати.