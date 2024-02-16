ВОЙНА В Украине В якому випадку військовозобов'язані можуть самі обрати бригаду для служби - що треба знати

2024-02-16 12:29

Мобілізованих громадян направляють до тих військових підрозділів, які потребують поповнення. Проте деякі військовозобов'язані громадяни можуть самі вибрати місце служби.

Про це нагадав начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Він пояснив, що для цього потрібно зв'язатися з конкретним з'єднанням, отримати відношення, з'явитися до ТЦК та укласти контракт, який триватиме до оголошення повної демобілізації (фактично до завершення війни).

Таким чином, військовозобов'язаним українцям радять не чекати, доки до них докотиться хвиля загальної мобілізації, а приходити в ТЦК самим. Це забезпечить їм більш виграшні позиції та надасть можливість вибору.

 

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