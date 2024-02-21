Жизнь Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 22-24 февраля

2024-02-21 20:04

 

Ближайшее время не ожидается повышения солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 22-24 февраля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

22 февраля ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (желтый уровень), что соответствует умеренной геомагнитной активности. Однако уже 23 февраля магнитосфера придет в норму и будет оставаться такой и 24 февраля.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украину вернутся морозы, пойдет снег: синоптики дали прогноз к началу недели

2024-02-19 20:04

Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 февраля - сегодня день эмоций, открытий и достижений

2024-02-16 10:27

В Україні цього року очікується аномально теплий лютий — прогноз погоди

2024-02-02 17:32

Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 февраля - чему сегодня нужно уделить особое внимание

2024-02-02 08:26

Еще новости в разделе "Жизнь"

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 22-24 февраля

2024-02-21 20:04

Укрзализныця 1 марта запустит новый поезд Днепр - Ворохта — ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

2024-02-21 10:29

Суды из-за истечения срока давности начали закрывать дела о преступлениях во время Евромайдана

2024-02-20 11:33

В Украину вернутся морозы, пойдет снег: синоптики дали прогноз к началу недели

2024-02-19 20:04
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 22-24 февраля 2024-02-21 20:04
Укрзализныця 1 марта запустит новый поезд Днепр - Ворохта — ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 2024-02-21 10:29
Суды из-за истечения срока давности начали закрывать дела о преступлениях во время Евромайдана 2024-02-20 11:33
В Украину вернутся морозы, пойдет снег: синоптики дали прогноз к началу недели 2024-02-19 20:04