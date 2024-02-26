КТО ИЗ УКРАИНСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ ДОЛЖЕН СРОЧНО ПРОЙТИ ИДЕНТИФИКАЦИЮ - СРОКИ И УСЛОВИЯ
2024-02-26 12:28
Пенсионеры, получившие статус внутреннего переселенца до вторжения рашистов 24 февраля 2022 года и получающие пенсию в Ощадбанке, должны до 31 марта пройти идентификацию
Идентификация требуется согласно постановлению Кабинета министров от 2014 года №637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам"
Пройти идентификацию можно следующими способами :
- лично обратившись в отделение Ощадбанка или в сервисный центр Пенсионного фонда
- через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ
- с помощью видеоконференцсвязи (через веб-портал или контакт-центр ПФУ)
- в зарубежном дипломатическом учреждении (тем, кто находится за границей)