Жизнь КТО ИЗ УКРАИНСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ ДОЛЖЕН СРОЧНО ПРОЙТИ ИДЕНТИФИКАЦИЮ - СРОКИ И УСЛОВИЯ

2024-02-26 12:28

Пенсионеры, получившие статус внутреннего переселенца до вторжения рашистов 24 февраля 2022 года и получающие пенсию в Ощадбанке, должны до 31 марта пройти идентификацию

Идентификация требуется согласно постановлению Кабинета министров от 2014 года №637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам"

Пройти идентификацию можно следующими способами :