Жизнь КТО ИЗ УКРАИНСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ ДОЛЖЕН СРОЧНО ПРОЙТИ ИДЕНТИФИКАЦИЮ - СРОКИ И УСЛОВИЯ

2024-02-26 12:28

Пенсионеры, получившие статус внутреннего переселенца до вторжения  рашистов 24 февраля 2022 года и получающие пенсию в Ощадбанке, должны до 31 марта пройти идентификацию

Идентификация требуется согласно постановлению Кабинета министров от 2014 года №637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам"

Пройти идентификацию можно следующими способами :

  • лично обратившись в отделение Ощадбанка или в сервисный центр Пенсионного фонда
  • через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ
  • с помощью видеоконференцсвязи (через веб-портал или контакт-центр ПФУ)
  • в зарубежном дипломатическом учреждении (тем, кто находится за границей)
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