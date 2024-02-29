ВОЙНА В Украине К ним не доходит: Воздушные силы сбили еще два роССийских Су-34

2024-02-29 18:26

Всего за сегодня украинские военные ликвидировали три российских бомбардировщика.

На Донбассе украинские защитники сбили еще два двухместных истребителя-бомбардировщика россиян Су-34.

Хорошей новостью поделился командующий Воздушных сил Николай Олещук. "Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают российские пилоты! Сегодня около 9:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожены еще два Су-34 оккупантов!", - детализировал Олещук.

Успех наших военный прокомментировал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что после успешной боевой работы по вражескому самолету ночью 29 февраля, уничтожены еще два российских самолета: истребители-бомбардировщики Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях. "Спасибо за боевую работу!", - написал он в Телеграм-канале.

Напомним, сегодня утром Олещук уже сообщил о ликвидации вражеского Су-34. По его словам, украинские защитники "минуснули" Су-34 на Восточном направлении.

Уничтожение российских самолетов

В последнее время украинские защитники все чаще сбивают вражеские самолеты. Так, 27 февраля они приземлили два российских Су-34. А немного ранее, 23 февраля в результате совместной операции Главного управления разведки (ГУР) и Воздушных сил ВСУ над Азовским морем был сбит уже второй за время войны российский самолет-разведчик А-50У. "Это воздушный командный пункт, который государство-агрессор использовало для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации", - покомментировали тогда в ГУР.