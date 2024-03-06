ВОЙНА В Украине Минобороны впервые начнет закупать беспилотники для ВСУ через систему Prozorro

2024-03-06 09:35

Агентство оборонных закупок Минобороны впервые закупит через систему Prozorro 20 тысяч беспилотных авиационных комплексов для нужд ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



"Общая ожидаемая стоимость - почти 3 млрд грн. Срок поставки: до 31 мая 2024 года", - говорится в сообщении.



Отмечается, что закупка будет производиться за счет применения рамочного соглашения. Это позволит конкурентным способом покупать необходимые товарные позиции, не раскрывая одновременно чувствительной информации для общего доступа.



Согласно данным от Минобороны, соответствующие объявления были опубликованы в Prozorro 4 марта по следующим предметам закупок:



БПАК типа DJI Mavic 3E - 15 000 единиц. Ожидаемая стоимость - 2 000 550 000 грн (без НДС);

БПАК типа DJI Mavic 3 Thermal - 5000 единиц. Ожидаемая стоимость - 989 081 667 грн (без НДС).

В министерстве отмечают, что ожидаемая стоимость закупок была рассчитана посредством вывода средней цены на основе полученных коммерческих предложений.