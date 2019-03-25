Политика Москва поздравила СБУ фейком - "экс-спецагент" пересказал главные кремлевские страшилки

2019-03-25 13:44 225

Похоже, в год двойных выборов в Украине российская агитмашина включена на полную мощность. Сегодня в Москве устроили пресс-конференцию некого Василия Прозорова, который вдруг признался, что ранее работал в СБУ и по личным убеждениям шпионил в пользу РФ.

Примечательно, что это произшло именно 25 марта, когда Служба безопасности Украины отмечает 27-летие свого основания.

Якобы бывший украинский спецагент практически дословно пересказал в РФ основные кремлевские фейки, которыми сегодня полнится росТВ.

"Меня зовут Прозоров Василий Николаевич. С 1999 года до 2018 года я являлся сотрудником Службы безопасности Украины, причем с мая 2014 года я работал в центральном аппарате, а именно в штабе антитеррористического центра СБУ. С апреля 2014 года я абсолютно добровольно по идеологическим мотивам оказывал содействие спецслужбам Российской Федерации в получении информации о деятельности украинских силовых структур, в частности в районе проведения АТО", - рассказал Прозоров.

Еще заявил, что имел доступ к самым секретным данным, касающимся антитеррористической операции на Донбассе, и даже присутствовал на закрытых заседаниях СНБО.

Пересказал он и российскую версию катастрофы малайзийского Boeing на Донбассе, по которой виновата украинская сторона.

Свое "личное убеждение" Прозоров объясняет тем, что после падения Boeing якобы последовала "феноменально быстрая реакция украинского руководства".

По мнению Прозорва, к катастрофе Boeing причастны два человека "нынешний замглавы администрации Порошенко, бывший начальник департамента контрразведки Валерий Кондратюк и нынешний начальник главного управления разведки министерства обороны Василий Курбатов".

Также презентованный Москвой всезнающий "перебежчик" Прозоров заявил, что Киев якобы предполагал большое количество жертв среди населения Донбасса.

Кроме того, "экс-СБУшник" огласил традиционно кремлевские страшилки, чт на Донбассе якобы есть украинские тайные тюрьмы.

И разумеется, не забыл о российскои фейке, что все ликвидированные главари сепаратистов - якобы результат работы СБУ.

Служба безопасности Украины подтвердила, что заявивший о работе на РФ экс-сотрудник службы Василий Прозоров был уволен в 2018 году из-за служебного несоответствия.

"Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о "тайных тюрьмы" и т.д.", - говорится в сообщении пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской.

По ее данным, Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ Службы безопасности Украины за служебное несоответствие, в частности за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера.

"Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ "достойных" людей. Но этот урод должен помнить судьбу Иуды. Это дело времени", - заявили в СБУ.