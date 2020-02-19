Политика документ Презентация об отчете Кабмина за год обошлась стране в 84 тысячи гривен

2020-02-19 11:14 171

Кабмин Гончарука потратил 84 тысяч гривен на подготовку и презентацию отчета о своей работе за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно данным, хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета министров заказал услуги по подготовке и публичной презентации отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров частной фирме "Магонова и партнеры".

Так, услуги графического дизайна обошлись в 36 тыс. гривен, коммуникация с министерствами (сбор данных) - 24 тыс. гривен, подготовка тезисов - 18 тыс. гривен, редактирование текстов - 6 тыс. гривен.

"Над презентацией офис работал сутками. Сверка была в 1:00, 3:00, 5:00, 7:00 и далее по рабочему дню. И это ох уже поверьте не один день... Поэтому официально заявляю, что презентацию мы сделали крутую. Команда, как всегда, сработала на 200%", - так прокомментировала проделанную работу владелец фирмы-подрядчика Анастасия Магонова на своей странице в Facebook.