Жизнь Что нельзя дарить женщинам на 8 марта ни в коем случае - главные ошибки мужчин

2024-03-08 12:29

Чтобы поздравление вызвало у дам только радость, мужчинам стоит запомнить список самых нежелательных презентов и научиться заменять их на восхитительные подарки.

Банальный букет

Уже много лет существует определенный штамп на 8 Марта дарить или мимозу, или 3–5 алых тюльпанов. К сожалению, даже сейчас, когда флористы предлагают огромный выбор цветов, многие российские женщины до сих пор получают на праздник банальные букеты. И самое обидное, что такие незамысловатые цветочные композиции покупаются в последнюю минуту у продавщиц около метро и то только потому, что того требует традиция.

Правильный выбор: рекомендуем заранее заказать изысканный букет в цветочном салоне. С помощью профессионала вы можете составить красочное ассорти из цветных голландских тюльпанов (кремовых, фиолетовых, желтых, малиновых и даже полосатых!) или выбрать композиции из ирисов, гиацинтов и гербер. 8 Марта девушкам хочется весенней свежести, поэтому отдайте предпочтение цветам с нежными и радужными лепестками.

Торт и конфеты

Международный женский день не обходится без сладостей, однако те кондитерские изделия, которые мужчины выбирают для застолья, зачастую сложно назвать праздничными: торт из обычного супермаркета запоминается только приторным вкусом и лишними калориями.

Правильный выбор: если вы хотите сделать незабываемый сладкий сюрприз, то отправляйтесь в фирменную кондитерскую и выбирайте оригинальный йогуртовый торт с множеством фруктов и ягод. А еще лучше – закажите торт с гламурным дизайном, например, с шоколадной или глазированной туфелькой! Там же, в кондитерской, можно продегустировать и приобрести разнообразные конфеты ручной работы, которые вам очень эффектно упакуют и перевяжут нарядной ленточкой.

Парфюмерия с праздничных распродаж

Парфюмерные магазины и некоторые сетевые бутики предлагают ароматы малопрестижных брендов по заманчиво низким ценам. Их покупают мужчины, которые готовятся к празднику под девизом «надо – значит надо» и сами ни малейшего позитива от поисков подарков не испытывают, заботясь только о бюджете.

Правильный выбор: качественная парфюмерия не может стоить дешево, и если вы действительно не располагаете достаточной суммой, можно просто выбрать флакон не 100, а 30 мл, что обойдется в меньшую сумму. Кроме того, захватите с собой дисконтную карту или следите за сезонными скидками на известные марки: минус 15–25% от стоимости не будут лишними. В выборе аромата руководствуйтесь индивидуальными предпочтениями девушки. Присмотритесь, какой флакон она носит в сумочке, и обратите внимание, в какие запахи она «одевается»: свежие, сладкие или древесные – и сообщите об этом консультанту в парфюмерном салоне. Отдайте предпочтения новинкам сезона и особенно французской парфюмерии.

Средства личной гигиены

Сегодня магазинные витрины переживают масштабное нашествие наборов для ванны и бани: в комплекте обычно значатся моющие средства для тела и волос, иногда к ним даже прилагается мочалка. Такой сет, безусловно, полезен, но только не в качестве подарка от мужчины. Кроме этого, дарить мыло, даже полный эксклюзив ручной работы, в данном случае тоже неприемлемо. Предоставьте девушке право заботиться о личной гигиене самостоятельно.

Правильный выбор: в списке разрешенных бьюти-товаров для ванны – тонизирующие и расслабляющие средства для спа: соль и бомбы для ванны, массажное масло, молочко или сливки для тела. Одним словом, все то, что призвано доставлять телу удовольствие после очищения.

Антивозрастная косметика или омолаживающие спа-программы

Современные дамы уже не воспринимают свой возраст как приговор, однако напоминать о годах и тем более в такой праздник будет совсем неэтично. Поэтому подтягивающе-омолаживающие кремы, флюиды, сыворотки и маски дарить не стоит. Сертификат на курс аппаратной косметологии тоже не очень обрадует представительниц прекрасного пола. Конечно, каждая женщина замечает свои морщинки, но бороться с ними хочет без мужского участия.

Правильный выбор: сеанс экзотического тонизирующего массажа станет оптимальным решением для девушки любого возраста – вы подарите ей незабываемые впечатления и заряд бодрости.

Книги, DVD или курс тренингов для улучшения внешности

Ничто не может так обидеть женщину, как явное указание мужчины на ее несовершенство, поэтому всевозможные пособия или занятия на тему «Как избавиться от лишнего веса» или «Как стать красивой» могут довести впечатлительных леди до слез.

Правильный выбор: даже если вы убежденный перфекционист, не стоит улучшать женский мир путем такой шоковой терапии. Можно действовать намного гуманнее – например, подарить абонемент в бассейн (на теннис, йогу, в школу танцев) и сказать, что хотите чтобы ее городская жизнь стала гармоничнее. Только помните: ни малейшего намека на пользу для фигуры!

Бытовая техника

Многие мужчины уверены, что бытовая техника (усовершенствованная стиральная машинка, утюг, пылесос, миксер, кофеварка, пароварка, гриль, микроволновая печь, телевизор) – это отличный подарок на 8 Марта. Исходя из их логики, такой презент облегчает ведение домашнего хозяйства и должен вызывать женский восторг. Однако если объектом одаривания является девушка, с которой мужчина живет или часто приходит (подруга, жена, мама), то это подарок не конкретно для нее, а, так сказать, «в семью», и подобные вещи приобретаются независимо от праздников, а просто тогда, когда в них появляется бытовая необходимость и возможность их приобрести. Кроме того, покупки из разряда «для дома» дают понять, что вы видите в девушке только домохозяйку.

Правильный выбор: женщин не радует бытовая техника, зато им нравятся стильные гаджеты: новая модель телефона, ноутбука или фотоаппарата станет отличным решением.

Дешевые украшения

Все девушки любят блестящие аксессуары, но даже самая негламурная в состоянии отличить изысканное украшение от дешёвой безвкусицы. Поэтому бусы, серьги и браслеты из магазина бюджетной бижутерии только засвидетельствуют, как одариваемая вам «дорога».

Правильный выбор: подарить на 8 Марта золотое украшение может не каждый мужчина, но именно ювелирные изделия считаются самым красивым и предпочтительным презентом. Если ваша избранница без сомнений миксует в своём стиле драгоценности и бижутерию, то ей понравятся новинки из самых знаменитых в мире страз или эксклюзивные часы с декором из венецианского стекла.