Жизнь В Украине ударит до 9 градусов мороза: синоптикиня дала прогноз и назвала дату потепления

2024-03-07 20:48

В пятницу в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Тем не менее, холод еще не отступает, поэтому в некоторых регионах 8 марта ударит до 9 градусов мороза.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. Так, завтра в большинстве областей Украины ожидается солнечная и сухая погода, так что можно планировать кратковременные прогулки на улице.

Ночью ожидается мороз от -2 до -9 градусов, но днем температура воздуха поднимется до +4…+8 градусов.

Антициклон над страной принесет не только солнечную и ясную погоду, но слабый ветер, но осадков не предполагается.

В Киеве 8 марта также будет солнечно. Ночью и утром температура воздуха прогнозируется на уровне от -1 до -3 градусов, но днем ожидается солнечная погода с температурой +6 градусов. Ветра в столице почти не будет.

Шевченковскими днями, 9 и 10 марта, по всей Украине осадки маловероятны, температура воздуха днем в субботу будет от +3 до +7 градусов, а в воскресенье увеличится до +7…+13 градусов. На востоке страны будет прохладнее – +2…+5 градусов.

Напомним, в Мукачево в начале марта расцвела знаменитая на всю страну "бешеная" сакура. Это еще один пример того, насколько поразительна и непредсказуема может быть природа.