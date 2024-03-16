ВОЙНА В Украине Всеобщая мобилизация: когда повестка считается врученной законно

2024-03-16 16:30



Для этого должны быть выполнены определенные условия.

Верховная Рада проголосовала за продление в Украине военного положения и всеобщей мобилизации. Теперь они продлятся до середины мая. В это время мужчины призывного возраста могут получить повестки и вступить в ряды ВСУ.

Юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса, инструктор по оказанию медицинской помощи в тактических условиях Владимир Романчук в эксклюзивном комментарии для ZN.UA объяснил, при каких условиях повестка считается врученной законно.

Он отметил, что на данный момент существует четыре вида документов, которые можно назвать общим термином «повестка».

Повестка вручаемая с целью уточнения учетных данных

Данный вид повестки вручается призывнику для внесения сведений в базу о личности призывника, о его семейном положении, информации о трудоустройстве, наличии или отсутствии детей. В результате такой проверки могут быть выявлены основания для освобождения от службы в армии, например при наличии ребенка с инвалидностью. Кроме того, могут быть установлены основания для отсрочки от призыва на срочную военную службу, если у призывника есть заболевания, исключающие возможность прохождения военной службы.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК)

Повестка, обязывающая призывника или военнообязанного пройти медицинское обследование.

Повестка-призыв на срочную военную службу

В такой повестке указан срок, в который нужно явиться к призывному участку. Кроме того, в такой повестке отмечается, что при себе необходимо иметь: паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужную карточку и мобилизационное распоряжение (при наличии). Призыв на срочную службу во время военного положения не проходит, а в новом мобилизационном законопроекте он вообще отменяется.

Мобилизационное распоряжение

Такой вид повестки вручается военнообязанным лицам, прошедшим медицинскую комиссию и признанных пригодными к несению военной службы. В мобилизационном распоряжении указывается на обязанность явиться в определенный призывной пункт в течение определенного периода времени.

«Согласно ст. 22 ЗУ «О мобилизации», граждане обязаны являться по вызову – любой из этих повесток – в ТЦК для взятия на воинский учет военнообязанных или резервистов, определения их назначения на особый период. Единственным таким вызовом является именно вручение повестки, а не ее отправка или передача через родственников », - пояснил Романчук.

Что должно быть в повестке

Повестка согласно приложению 11 в постановлении КМУ от 30.12.2022 г. «Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов» должна содержать:

название «ПОВЕСТКА»;

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;

наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;

дату выдачи повестки;

мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.

« Документ вручается исключительно вживую », – подчеркнул юрист.

Напомним, могут ли сейчас призвать лицо с инвалидностью III группы. Согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» лица с инвалидностью, в том числе и III группы, имеют право на отсрочку.