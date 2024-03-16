Всеобщая мобилизация: когда повестка считается врученной законно

Для этого должны быть выполнены определенные условия.
Верховная Рада проголосовала за продление в Украине военного положения и всеобщей мобилизации. Теперь они продлятся до середины мая. В это время мужчины призывного возраста могут получить повестки и вступить в ряды ВСУ.
Юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса, инструктор по оказанию медицинской помощи в тактических условиях Владимир Романчук в эксклюзивном комментарии для ZN.UA объяснил, при каких условиях повестка считается врученной законно.
Он отметил, что на данный момент существует четыре вида документов, которые можно назвать общим термином «повестка».
Повестка вручаемая с целью уточнения учетных данных
Данный вид повестки вручается призывнику для внесения сведений в базу о личности призывника, о его семейном положении, информации о трудоустройстве, наличии или отсутствии детей. В результате такой проверки могут быть выявлены основания для освобождения от службы в армии, например при наличии ребенка с инвалидностью. Кроме того, могут быть установлены основания для отсрочки от призыва на срочную военную службу, если у призывника есть заболевания, исключающие возможность прохождения военной службы.
Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК)
Повестка, обязывающая призывника или военнообязанного пройти медицинское обследование.
Повестка-призыв на срочную военную службу
В такой повестке указан срок, в который нужно явиться к призывному участку. Кроме того, в такой повестке отмечается, что при себе необходимо иметь: паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужную карточку и мобилизационное распоряжение (при наличии). Призыв на срочную службу во время военного положения не проходит, а в новом мобилизационном законопроекте он вообще отменяется.
Мобилизационное распоряжение
Такой вид повестки вручается военнообязанным лицам, прошедшим медицинскую комиссию и признанных пригодными к несению военной службы. В мобилизационном распоряжении указывается на обязанность явиться в определенный призывной пункт в течение определенного периода времени.
«Согласно ст. 22 ЗУ «О мобилизации», граждане обязаны являться по вызову – любой из этих повесток – в ТЦК для взятия на воинский учет военнообязанных или резервистов, определения их назначения на особый период. Единственным таким вызовом является именно вручение повестки, а не ее отправка или передача через родственников », - пояснил Романчук.
Что должно быть в повестке
Повестка согласно приложению 11 в постановлении КМУ от 30.12.2022 г. «Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов» должна содержать:
« Документ вручается исключительно вживую », – подчеркнул юрист.
Напомним, могут ли сейчас призвать лицо с инвалидностью III группы. Согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» лица с инвалидностью, в том числе и III группы, имеют право на отсрочку.