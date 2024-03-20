Жизнь В Украину идет потепление: прогноз погоды на ближайшие дни

2024-03-20 18:26

20 марта в большинстве областей Украины ожидается дождливая погода. Местами ожидается мокрый снег. Лишь в восточной части осадки маловероятны.

Об этом в своем прогнозе на среду сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение дня будет на уровне +5+9 градусов, а на востоке, в Крыму и на Закарпатье будет теплее – до +8+12.

В Киеве 20 марта будет идти дождь, в течение дня около +5 градусов.

Также Диденко сообщила, что потепление в Украину придет уже с 21 марта.

Добавим, что ранее синоптик српогнозировал, что март 2024 года в Украине будет на 1-2 градуса теплее нормы. Средняя за месяц температура составит +1+7 градусов. А вот количество осадков по всей стране будет в пределах нормы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Нафтогаз может отключить тепло украинцам раньше времени - до 15 апреля.