ВОЙНА В Украине Украина получила еще одну систему ПВО Iris-T от Германии

2024-05-26 08:30

 

Германия передала Украине еще одну систему ПВО Iris-T. Об этом заявил министр обороны Министр обороны Германии Борис Писториус.

Украине нужно больше оружия, ПВО и боеприпасов — посол ЕС после удара россии по Харькову

Мы в очередной раз доставили в Украину комбинированную огневую часть, состоящую из IRIS T SLM и IRIS T SLS - хорошо зарекомендовавшей себя современной системы противовоздушной обороны средней и малой дальности непосредственно от немецкой промышленности

Он подчеркнул, что новая система ПВО укрепит украинскую противовоздушную оборону вместе с недавно поставленной системой Patriot.

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