Украина получила еще одну систему ПВО Iris-T от Германии

Германия передала Украине еще одну систему ПВО Iris-T. Об этом заявил министр обороны Министр обороны Германии Борис Писториус.
Украине нужно больше оружия, ПВО и боеприпасов — посол ЕС после удара россии по Харькову
Мы в очередной раз доставили в Украину комбинированную огневую часть, состоящую из IRIS T SLM и IRIS T SLS - хорошо зарекомендовавшей себя современной системы противовоздушной обороны средней и малой дальности непосредственно от немецкой промышленности
Он подчеркнул, что новая система ПВО укрепит украинскую противовоздушную оборону вместе с недавно поставленной системой Patriot.