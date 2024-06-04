Жизнь Сегодня и завтра в Украине ожидается жаркая погода с дождями, грозами и градом

2024-06-04 11:33

В ближайшие дни в Украине ожидается жаркая погода с дождями и грозами с градом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 4 июня, ночью в большинстве западных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях, днем ​​в Украине, кроме юго-востока, кратковременные дожди, грозы.

Днем в отдельных районах Украины прогнозируется град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°; днем в западных и северных областях 22-27°, на остальной территории 28-33°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем ​​14-19°.

В Киеве 4 июня ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем ​​25-27°.



В среду, 5 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем ​​в отдельных районах град, днем ​​в южных областях без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, при грозах порывистый.



Температура ночью 13-18°, днем ​​22-27°; на юге и востоке страны ночью 16-21°, днем ​​27-32°, местами 35°.



В Киеве, 5 июня, прогнозируются кратковременные дожди с грозами, днем ​​в отдельных районах град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 16-18°; днем 22-24°.