Жизнь Укрэнерго отменили тендер на закупку систем кондиционеров "во избежание манипуляций"

2024-06-07 12:29

Укрэнерго заявило об отмене тендера на закупку систем кондиционирования "во избежание манипуляций". Об этом говорится в сообщении компании.

"Тендер на закупку систем кондиционирования будет отменен. Процедуру отмены согласно законодательству уже начало наше закупочное подразделение. С момента, когда компания призвала всех потребителей не включать кондиционеры, сплит-системы в наших зданиях и офисах не работают", - говорится в сообщении.



В Укрэнерго утверждают, что опубликованный на Prozorro тендер на замену сплит-систем, которым 16 и 13 лет, сервисные службы компании начали готовить в начале 2024 года, когда энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей.



Целью этой закупки было обеспечить бесперебойное охлаждение технических помещений: аккумуляторной комнаты и лифтового машинного зала, добавили в компании.



"Мы все покупаем в строгом соответствии с законом и правилами прозрачности, поэтому подготовка процедур занимает определенное время. Объявление этого тендера, к сожалению, совпало с вынужденными ограничениями энергоснабжения вследствие российских обстрелов. Во избежание манипуляций тендер будет отменен. Мы будем ремонтировать существующие системы кондиционирования для того, чтобы обеспечить работу технической инфраструктуры компании", - отметили в Укрэнерго.



При этом отмечено, что тендерная процедура возобновится, когда будут отменены все отключения.



Также в Укрэнерго пообещали пересмотреть все актуальные закупки охлаждающих устройств.