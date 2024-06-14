ВОЙНА В Украине Не имеющих военного билета украинцев лишат большинства госуслуг и прав

2024-06-14 20:34

Военнообязанным украинцам могут ограничивать предоставление государственных услуг без военно-учетных документов. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.



Закон об административных услугах предусматривает, что при обращении граждан за какой-либо услугой государство может потребовать военно-учетные документы. По словам главы Минюста, такое требование позволит военнообязанным "появляться на радарах государства".



"Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы (требование предоставить военные документы, - ред.). Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет спрашивать военно- учетный документ", - сказал Малюська.



Министр также отметил, что ожидать масштабную реформу не стоит, потому что законодательство уже предусматривает возможность требовать военный билет. По его словам, речь идет о "сотнях, если не тысячах" услуг, при предоставлении которых могут попросить предоставить военно-учетный документ.



Глава Минюста добавил, что для определенных услуг такое требование не будут вводить. Это услуги, касающиеся членов семьи и детей военнообязанного. Для критически важных услуг такие требования не будут вводить.



По словам Малюськи, военно-учетные документы потребуют при предоставлении услуг, необходимых для "хорошей жизни и личного комфорта" военнообязанного.