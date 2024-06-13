ВОЙНА В Украине Генштаб ВСУ назвал самое горячее направление фронта

2024-06-13 15:37

С начала текущих суток уже произошло 37 боестолкновений. Наибольшую активность рашисты проявляют на Кураховском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке 13 июня.

"Наибольшее количество боестолкновений с начала суток произошло на Кураховском направлении. Враг нарастил усилия и пытается прорвать нашу оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Пять вражеских атак нашими воинами успешно отбиты. Семь штурмовых действий еще продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, вчера потери россиян на этом направлении составили: 85 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, три бронемашины, две артиллерийские системы и семь автомобилей.

На Харьковском направлении враг дважды безуспешно атаковал позиции ВСУ в районах Глубокого и Тихого.

На данном направлении за минувшие сутки россияне потеряли 135 бойцов убитыми и ранеными, уничтожены бронемашина, артиллерийская система и шесть автомобилей агрессора. Кроме того, повреждения получили шесть артиллерийских систем.

На Купянском направлении россияне один раз пытались провести штурмовые действия вблизи Стельмаховки. Потерпели неудачу и отступили. Продолжаются бои неподалеку от Синьковки и Петропавловки. Ситуация там контролируемая.

На Лиманском направлении ВСУ отразили атаку в районе Грековки. Потери позиций не допущены.

Также неудачей завершился вражеский штурм украинских оборонных рубежей неподалеку от Верхнекаменского на Северском направлении.

На Краматорском направлении с начала суток произошло пять боестолкновений. Три атаки успешно отбиты в районе Андреевки. Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского. Ситуация напряженная.

За сегодняшний день на Покровском направлении враг предпринял уже восемь попыток атаковать позиции ВСУ. Шесть атак вблизи Новоселовки Первой и Новоалександровки отбиты. Продолжаются бои вблизи Калиново.

По уточненной информации, за минувшие сутки на этом направлении враг потерял 242 бойца убитыми и ранеными, уничтожены восемь танков, восемь бронемашин, две артиллерийские системы и четыре автомобиля. Повреждены два танка и автомобиль.

На Ореховском направлении агрессор дважды пытался вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций вблизи Малой Токмачки. Идет бой.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

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