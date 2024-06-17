ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных участках фронта - свежие данные Генштаба

2024-06-17 08:26

За минувшие сутки на фронте произошло 118 боевых столкновений, а с начала этих суток - 41. Наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении, сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке.

На Харьковском направлении враг атаковал подразделения Сил обороны в районе Волчанска, успеха не имел. Потери российских войск на этом направлении составили более 180 человек убитыми и ранеными, уничтожены одна ББМ, две артиллерийские системы и четыре автомобиля.

Не удался штурм захватчиков на Лиманском направлении – потери позиций не допущены.

На Северском направлении с начала суток произошло пять боевых столкновений. Вблизи Раздолевки и Верхнекаменского украинские защитники отбили по одной атаке противника. В районе Раздолевки активность врага сохраняется – еще три боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении за сегодня оккупанты предприняли 18 попыток прорвать оборонные рубежи ВСУ недалеко от Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Уманского.

"Девять атак отбиты подразделениями Сил обороны, еще столько же – продолжаются. Ситуация напряженная", - подчеркнули в Генштабе.

На Кураховском направлении отражено штурмовое действие оккупантов близ Парасковеевки, еще один бой продолжается у Красногоровки. Ситуация под контролем ВСУ. За прошедшие сутки россияне потеряли на этом направлении 85 человек убитыми и ранеными, один ББМ и три автомобиля.

На Времивском направлении пресечены семь попыток врага приблизиться к позициям Сил обороны в районах Водяного и Урожайного. Также неудачу потерпели два штурмовых действия оккупантов вблизи Малой Токмачки и Работино на Ореховском направлении.

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