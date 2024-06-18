Политика В Киев с официальным визитом прибыла глава Сейма Литвы

2024-06-18 11:33

В Украину 18 июня с официальным визитом прибыла глава Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

"Встретила спикер на Киевском вокзале. Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-литовских отношений!", - отметила Кондратюк.

Напомним, в мае с официальным визитом в Украине находилась маршалок Сената Республики Польша Малгожата Кидава-Блонска.

Ранее Украину с официальным визитом посетила делегация из Франции во главе с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики.