Жизнь В Украину 18 июня придет антициклон Ziggi - прогноз погоды на ближайшие дни

2024-06-18 15:37

В Украину 18 июня придет антициклон Ziggi. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Вторник даст передохнуть от дождей. То есть больше в Украине будет сухой погоды, потому что антициклон Ziggi постарается", - отметила она.

Вместе с тем, по словам Диденко, "хвосты" атмосферных фронтов предопределят периодически дождь и грозу в Сумской, Харьковской, Волынской, Ровенской и вечером 18 июня в Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

"Температура воздуха начинает наверстывать летние возможности. Во вторник ожидается +26...+31 градусов, в Сумской, Харьковской и Черниговской областях +23...+26 градусов", - отметила синоптик.

В Киеве сегодня преимущественно без осадков, разве что вечером во вторник возможен дождь с грозой. Температура воздуха в течение дня достигнет 27 градусов.

В общей сложности неделя будет теплой, до жары, разве что в четверг, 20 июня, кратковременно похолодает на севере, западе Украины.

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