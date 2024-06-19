Жизнь Сегодня на всей территории Украины с 00:00 до 24:00 будут почасовые отключения света

2024-06-19 15:38

Увы, по состоянию на данное время графики отключения электроэнергии действуют круглосуточно по всей Украине. Об этом сообщило Укрэнерго 19 июня.

"Сегодня облэнерго на всей территории Украины применяют графики почасовых отключений (ГПО) с 00:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что главная причина применения мер ограничения - последствия уже шести ракетных ударов россии по электростанциям Украины.

В свою очередь, Минэнерго сообщило, что сегодня враг атаковал энергетический объект в центральном регионе Украины. Есть поврежденное оборудование.

Кроме того, во Львовской области в результате ночного вражеского удара были повреждены воздушные линии и электрическое оборудование. Обесточено 285 точек учета. Продолжаются восстановительные работы.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 27 979 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 557 МВт. Экспорт не производится и не предусматривается.