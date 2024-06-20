ВОЙНА В Украине Украинские дроны снова прицельно ударили по вражеским нефтебазам и складам ГСМ

2024-06-20 14:29

Дроны Службы безопасности Украины уничтожили еще один склад горюче-смазочных материалов АО Тамбовнефтепродукт и нефтебазы Энемская Лукойла. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на осведомленные источники.



На этих объектах перерабатывали и хранили сырье и готовую продукцию, которая впоследствии шла на нужды российской армии. После серии попаданий дронов СБУ на обоих объектах вспыхнули пожары.



"Удары СБУ по предприятиям, работающим на ВПК рф, уменьшают ресурсы, благодаря которым враг может вести войну, и заставляют страну-агрессора тратиться на восстановление инфраструктуры. Это дополнительная нагрузка на российский бюджет, уже обремененный санкциями и другими экономическими вызовами. Служба и дальше будет работать в этом направлении", - отметил источник.



В общей сложности дроны СБУ совершили уже почти 30 успешных атак на объекты нефтяного комплекса рф в разных регионах.