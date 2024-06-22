Политика Не только вблизи Харькова: США ослабили запрет на удары по рф своим оружием, - Politico

2024-06-22 12:30

Официальные лица США отмечают, что это не является изменением политики Вашингтона относительно запрета на удары вглубь России предоставленным Штатами оружием.

Соединенные Штаты Америки разрешили Украине использовать американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих через границу, а не только тех, что находятся вблизи Харьковщины.

Об этом пишет Politico. При этом официальные лица США отмечают, что это не является изменением политики Вашингтона относительно запрета на удары вглубь России предоставленным Штатами оружием.

С тех пор, как США разрешили удары по целям вблизи границы с Харьковской областью, украинские войска по меньшей мере один раз использовали американское оружие для удара по территории России. Тогда были уничтожены цели в Белгородской области. Но украинские и другие европейские официальные лица давили на США, чтобы те еще больше ослабили свои ограничения, позволив Украине наносить удары по целям в любой точке России.

Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью PBS, что соглашение с Украиной об ударах американским оружием по России распространяется на "любое место, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую сторону, чтобы попытаться захватить больше украинской территории".

"Дело не в географии. Дело в здравом смысле. Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, есть смысл лишь в том, чтобы позволить Украине дать отпор силам, которые бьют по ней через границу", – сказал он.

Два американских чиновника на условиях анонимности подчеркнули, что разрешение Украине наносить удары по территории России "в ответ на огонь с любой точки границы" не является изменением в политике Белого дома. Сначала этот шаг рассматривался только в контексте харьковского наступления РФ, но это не исключает возможности нанесения ударов в ответ на другие трансграничные нападения, сказал один из чиновников.

Удары по России западным оружием

Удары по целям на территории РФ с использованием западного вооружения разрешили не только США. Это решение также поддержала Германия. Канцлер страны Олаф Шольц подчеркнул, что Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал поставки Украине дальнобойного оружия для ударов по РФ. Он также выступил за разрешение Украине наносить удары по военным объектам на территории РФ, с которых оккупанты атакуют украинские города.

Кроме того, разрешение на удары по РФ западным оружием поддержали в Польше, Чехии, Литве, Латвии, Эстонии, Великобритании, Дании и ряде других стран.