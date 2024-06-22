ВОЙНА В Украине Украина работает над возвращением мужчин, к нелегально выехавших за границу, - Клименко

2024-06-22 11:30

По словам министра, ежедневно украинские пограничники задерживают десятки людей, которые пытаются пересечь границу в направлении государств Евросоюза.

Из Украины ежедневно пытаются нелегально выехать за границу десятки мужчин призывного возраста. Украина ведет со странами ЕС переговоры по возвращению граждан, которым это удалось, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Мы ведем консультации с нашими коллегами из Европейского Союза. Конечно, каждая страна Европейского Союза действует по законам и по правилам Еврокомиссии, поэтому эти переговоры будут продолжаться и в дальнейшем – относительно возможного возвращения наших граждан, если они нелегально пересекли границу", – сказал он в интервью "Радио Свобода".

При этом на уточнение относительно того, единогласная ли позиция ЕС не возвращать этих людей в Украину, министр ответил: "В основном".

По словам Клименко, ежедневно украинские пограничники задерживают десятки людей, которые пытаются пересечь границу в направлении государств Евросоюза, в том числе через Тису или через леса. В то же время он отметил, что не все мужчины из этого числа бегут от мобилизации.

"Мы задерживаем людей не только непосредственно на границе, но и на блокпостах, на пунктах, которые расположены в 5-10 километрах от границы. Мы говорим, конечно, о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30. И мы говорим не только о людях, которых хотят переплыть, например, Тису, или пройти лес, или пройти через горы. Мы говорим и о тех людях, которые на пунктах пропуска пытаются пройти по поддельным документам. И это достаточно большой процент, примерно 15% таких наших граждан (от общего количества беглецов за границу – "Радио Свобода")", – пояснил Клименко.

Общее количество мужчин призывного возраста, задержанных на границе с начала полномасштабной войны, министр не назвал, подчеркнув, что это закрытая информация.

"Эти цифры на сегодняшний день закрыты и они не отражают реальное положение дел, потому что тех людей, которых мы задерживаем за 15 – 20 или даже за 10 километров от границы, мы также в эти цифры (в общую статистику беглецов – "Радио Свобода") считаем", – констатировал глава МВД.

Незаконное пересечение границы: другие новости

В мае 2024 года сообщалось, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину около 11 тысяч украинских мужчин нелегально перешли границу с Румынией. Как заявил представитель пограничной полиции Румынии Флорин Коман в комментарии "Радио Свобода", в большинстве случаев они просят защиты у румынских властей, ссылаясь на нежелание идти на фронт.

Между тем в ГПСУ назвали "любимые" места пересечения границы уклонистами. Отмечается, что это не только Тиса, но и зеленый участок границы. При этом подчеркивается, что именно на Тисе зафиксировано больше всего смертей людей, которые пытались незаконно пересечь границу.