ВОЙНА В Украине По примеру Швеции: Украина может защитить себя от роССии, не вступая в НАТО, - The Hill

2024-07-01 20:48



Как пишет The Hill, со времен окончания холодной войны в НАТО не принимали страны, которые нужно было бы защищать от российской агрессии.

На саммите в Вашингтоне в июле этого года НАТО не планирует предлагать Украине официального приглашения или конкретного пути к членству. Как пишет The Hill, вопрос о членстве не будет подниматься, пока Украина воюет с Россией, ведь в противном случае НАТО также окажется в состоянии войны с РФ. Как пишет издание, также сомнительно, что Украина может вступить в альянс, как только закончится война, поскольку нет уверенности в том, что гарантия коллективной обороны НАТО удержит Россию от нового нападения.

"Грязный секрет НАТО"

"Сомнения по поводу членства Украины не должны удивлять. Грязный секрет НАТО заключается в том, что со времен окончания холодной войны в организацию не принимали страны, которые нужно было бы защищать от российской агрессии. Первые две волны расширения в 1999 и 2004 годах, в ходе которых были приняты все бывшие члены Варшавского договора, страны Балтии и Словения, пришлись на время, когда НАТО и Россия были сосредоточены на налаживании отношений сотрудничества", - пишет The Hill.

Принятые в НАТО позже балканские страны были отделены от России другими членами НАТО. Они могли быть уязвимы для вмешательства России в их внутренние дела, но не для вооруженного нападения, которое привело бы в действие обязательства НАТО по коллективной обороне.

Финляндия и Швеция, которых приняли последними, также не являются исключением, пишет издание.

"Эти два скандинавских государства обладают мощными вооруженными силами и имеют длительный опыт сотрудничества с НАТО. В отличие от других новых членов, они фактически укрепили НАТО с момента своего вступления. Вместо того чтобы защищать их, НАТО, скорее всего, обратится к ним за помощью в защите других союзников", - отмечается в статье.

Есть ли альтернатива членству в НАТО?

Как пишет The Hill, Украина может использовать модель Швеции времен холодной войны, которую можно адаптировать к нынешним условиям.

"Во время холодной войны Швеция формально была нейтральной страной, имела мощный оборонно-промышленный сектор и боеспособные вооруженные силы. Но она также тесно сотрудничала в сфере безопасности и разведки с США и другими союзниками по НАТО. В то время это сотрудничество держалось в секрете, но СССР, несомненно, знал о нем. И это знание служило мощным сдерживающим фактором для военной агрессии", - говорится в статье.

Чтобы сделать Украину "обновленной Швецией", НАТО должно увеличить поддержку в восстановлении оборонно-промышленного сектора Украины и обучении ее вооруженных сил, а также тесное сотрудничество в сфере безопасности и разведки. При этом необходимо гарантировать стабильный поток поддержки, по крайней мере, в течение следующего десятилетия.

Кроме того, помощь Украине должна включать сотрудничество в реформировании ее экономики и политической системы в соответствии с европейскими стандартами, поскольку, как отмечает The Hill, шведская модель сработала отчасти потому, что Швеция была сильной демократией с эффективной рыночной экономикой.

Таким образом Украина может создать надежный фактор сдерживания России за пределами НАТО. "Но этого не произойдет до тех пор, пока НАТО будет питать иллюзии относительно членства и искушать Украину добиваться этого. Давно пора отказаться от этой фантазии и сосредоточиться на том, что осуществимо и достаточно для безопасности Украины", - считает издание.

Украина и НАТО - новости

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украина сегодня соответствует необходимым критериям для вступления в НАТО, но это невозможно для страны, которая находится в состоянии войны.

Также ранее сообщалось, что в Белом доме озвучили позицию Байдена относительно членства Украины в НАТО. Там считают, что наша страна сможет стать членом Североатлантического Альянса только после победы в войне с Россией.