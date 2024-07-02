ВОЙНА В Украине В ВМС прокомментировали "прилет" на пляже в Крыму

2024-07-02 18:26

 

Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что на месте происшествия можно увидеть только обломки ракеты российских оккупантов.

Россияне обвинили Украину в "ракетном ударе по пляжу в Крыму" 23 июня, хотя на самом деле там упали обломки российской ракеты. Об этом заявил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.

Украинские защитники не били по пляжу в Крыму, как об этом заявляют российские пропагандисты и оккупанты. Он напомнил, что если бы это была целенаправленная атака, то жертв было бы гораздо больше.

"Это единственное важное заключение. Из тех данных, которые есть в сети, которые опубликованы даже самими россиянами, можно увидеть лишь детали ракеты противовоздушной системы Российской Федерации. Она уникальна. У нас на вооружении в Украине таких принципов нет", - пояснил спикер.

Плетенчук также обратил внимание, что все пострадавшие, о которых сейчас известно, не были крымчанами.

Как известно, взрывы прогремели в нескольких городах временного оккупированного Крыма в воскресенье, 23 июня. Российские оккупанты заявляют о якобы отбитой атаке.

 

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