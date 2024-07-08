Политика После Киева и москвы Орбан приехал в Пекин на встречу с Си Цзиньпином

2024-07-08 13:32

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что цель его встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине заключалась в "обсуждении путей прекращения российско-украинской войны". Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

"Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне. Вот почему я приехал, чтобы встретиться с президентом Си в Пекине, всего через два месяца после его официального визита в Будапешт", - написал венгерский чиновник.

Премьер Венгрии подписал свой пост хештегами венгерского председательства в ЕС #HU24EU и миссия мира #peacemission, словно он действует от имени Европейского Союза.

Однако руководство ЕС неоднократно подчеркивало, что Орбан не уполномочен действовать от имени Евросоюза, и его поездки в Киев, Москву и Пекин якобы с "мирной миссией" являются двусторонними контактами между Венгрией и соответствующими странами. В частности, глава Европейского совета Шарль Мишель ранее прокомментировал поездку Орбана в Москву замечанием, что у венгерского премьера нет мандата ЕС на то, чтобы ездить в Россию от имени Евросоюза.

По словам представителя МИД Пекина, Си Цзиньпин заявил, что сейчас приоритетом должна стать "скорейшая деэскалация", перекликающаяся с комментариями его страны после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

По данным венгерского государственного информационного агентства MTI, Орбан похвалил Китай, отметив его "жесткость и стабильность".