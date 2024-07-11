Жизнь Аномальная жара в Украине и Европе: потребление электроэнергии резко возросло

2024-07-11 13:35

В Украине и Европе аномальная жара. На этом фоне потребление электроэнергии в четверг вырастет еще на 7%, сообщило Укрэнерго 11 июля.

Указано, что сегодня облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток. С 16:00 до 23:00 - для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди отключений, в остальные часы - три очереди.

Вчера вечером для уменьшения объема дефицита Укрэнерго привлекали аварийные поставки от энергосистем Польши и Словакии.

Сегодня в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы будет импортироваться электроэнергия общим объемом 28487 МВт-ч, с максимальной мощностью 1444 МВт. Экспорт не производится и не предусматривается.

На утро в Украине остаются обесточенными 510 населенных пунктов. Из-за непогоды есть обесточивание в Сумской области. А из-за боевых действий есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

По техническим причинам: обесточены потребители в Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях.

"Технические причины отключений связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также последствия боевых действий в прифронтовых регионах", - уточнили в Укрэнерго.

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