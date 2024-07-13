Магнитные бури: прогноз на выходные, 13-14 июля

В выходные ожидается высокая солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 13-14 июля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В субботу, 13 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре, которая будет сохраняться, и в воскресенье, 14 июля.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.