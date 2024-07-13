Жизнь Магнитные бури: прогноз на выходные, 13-14 июля

2024-07-13 14:30

В выходные ожидается высокая солнечная активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 13-14 июля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 13 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре, которая будет сохраняться, и в воскресенье, 14 июля.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.