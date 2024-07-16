ВОЙНА В Украине СМИ Помощь НАТО позволяет Украине воевать, сдерживать врага, но не позволяет победить, - Foreign Policy

2024-07-16 15:37

Помощь НАТО, оказываемая Альянсом Украине, позволяет Киеву воевать, но не позволяет победить на поле боя. Об этом пишет Foreign Policy.

Анализируя состоявшийся в Вашингтоне саммит НАТО, журнал указывает, что та помощь, которую Запад предоставляет Украине дает возможность ВСУ обороняться, но не позволяет выиграть войну у рашистов.

"Мы в большинстве своем поддерживаем Украину, чтобы она продолжала сражаться и добивалась определенных успехов, а не выигрывала битву. У нас нет реальной стратегии для этой войны", - заявила Лиана Фикс, научный сотрудник по вопросам Европы в Совете по международным отношениям.

Она отметила, что в то время как Польша и страны Балтии давно призывают к увеличению поддержки Украины, союзники с самыми глубокими карманами и современными системами вооружения, в частности США, заняли более осторожную позицию.

"Восстановление поддержки происходит на фоне того, что рф наносит авиаудары из энергетической инфраструктуры Украины, что приводит к масштабным отключениям электроэнергии в последние месяцы", - указывает Фикс.

Как отмечает издание, аналитики сомневаются, что мероприятия, объявленные на саммите, могут оперативно изменить ход событий на поле боя.

"Существует огромная пропасть между тем, что мы говорим, что хотим восстановить суверенитет Украины, и тем, что мы действительно делаем. Сейчас создается впечатление, что мы все это говорим, но люди в это не очень верят", - заявила директор трансатлантической программы безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.