Жизнь Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 15-17 июля

2024-07-15 19:15

В ближайшее время ожидается снижение солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 15-17 июля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

После магнитной бури, бушевавшей в выходные, в понедельник, 15 июля, ожидается небольшое снижение солнечной активности до К-индекса 4 (желтый уровень). А во вторник, 16 июля, и среду, 17 июля, магнитосфера придет в норму.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.