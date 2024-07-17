Жизнь Когда и где в Украине станет прохладнее: синоптик дала прогноз

2024-07-17 18:26


Антициклон, который долгое время блокировал продвижение вглубь континента влажных и свежих воздушных масс с Атлантики, наконец понемногу разрушается. Еще 17 июля в Украине будет продолжаться жара, а с 18 числа в ряде областей ожидается некоторое снижение температуры. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"18-го июля ожидается снижение температуры воздуха на Житомирщине, Киевщине и Черниговщине", - порадовала эксперт по погоде.

В течение 19-20 июля, по ее словам, зона ослабления жары подвинется на юг, центр и восток Украины.

В Киеве 17 июля также еще будет жарко, но уже "18-го июля в столице начнет понемногу "съезжать" вниз температура воздуха, где-то до +30...+32", - сообщила Наталка Диденко. 19-го июля в столице уже будет до +28...+30 градусов.

"Не забывайте, что и ночная температура воздуха будет постепенно снижаться, поэтому по вечерам, ночью и утром будет заходить воздух, который будет значительно более жизнедеятельным", - акцентировала синоптик.

По ее словам, в Украине еще будет высокая температура, однако уже 40-градусной жары не ожидается.
В Украину идет новая волна жары

Ранее Наталка Диденко сообщила, что стабильного похолодания в Украине не будет. Температура снизится, но все равно будет жарко, а после 26 июля к нам придет новая волна жары.

subscriber subscriber

Еще по теме

Мобилизация в Украине: что делать людям, которых Резерв+ направляет в ТЦК

2024-07-16 16:05

СМИ Помощь НАТО позволяет Украине воевать, сдерживать врага, но не позволяет победить, - Foreign Policy

2024-07-16 15:37

Власти Германии впервые заговорили о передаче Украине многоцелевых истребителей

2024-07-16 12:27

Аномальная жара: за три дня в Киеве обновлено семь температурных рекордов

2024-07-15 21:37

Еще новости в разделе "Жизнь"

Когда и где в Украине станет прохладнее: синоптик дала прогноз

2024-07-17 18:26

Аномальная жара: за три дня в Киеве обновлено семь температурных рекордов

2024-07-15 21:37

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 15-17 июля

2024-07-15 19:15

Сотни населенных пунктов Украины сегодня остались без света из-за аномальной жары

2024-07-15 11:33
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Когда и где в Украине станет прохладнее: синоптик дала прогноз 2024-07-17 18:26
Аномальная жара: за три дня в Киеве обновлено семь температурных рекордов 2024-07-15 21:37
Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 15-17 июля 2024-07-15 19:15
Сотни населенных пунктов Украины сегодня остались без света из-за аномальной жары 2024-07-15 11:33