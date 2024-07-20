ВОЙНА В Украине Будут ли задерживать мужчин, которые вовремя обновили данные: что говорят в Минобороны

2024-07-20 17:25

"Ловить" тех, кто обновил данные, нет смысла.

Работники ТЦК не будут задерживать военнообязанных, которые своевременно обновили свои военно-учетные данные до 16 июля, как это предусматривает закон.

Об этом рассказал спикер украинского Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода".

"Человек выполнил норму закона в указанный срок: обновил свои военно-учетные данные, указал место своего жительства. То есть туда может прийти направление на ВВК. Соответственно, нет смысла этого человека "ловить" среди улицы", — пояснил он.

Вообще, отмечает Лазуткин, с этим были связаны "неприятные процессы". К примеру, когда на блокпостах и насильно кого-то пытаются вытаскивать. Все эти действия оказывают негативное влияние на имидж украинских Вооруженных сил.

"Представители ТЦК и СП не должны этого делать, не имеют таких полномочий. По закону это могут делать только представители полиции", — отметил Лазуткин.

По словам представителя Минобороны, военнообязанные для того и обновляли свои данные, чтобы было понятно, где они находятся, для потенциального направления на военно-врачебную комиссию. Если данные не обновлены, направление выдается по месту регистрации.

Напомним, народный депутат Михаил Цымбалюк объяснил, что ждет украинцев, не обновивших военно-учетные данные. Тем, кто не сделал этого, грозит штраф. Избежать его можно только тогда, когда была веская причина.