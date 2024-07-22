Жизнь Графики отключения света на 22 июля - В пиковые часы обесточат половину потребителей

2024-07-22 12:28

В понедельник в Украине действуют круглосуточные графики отключения электроэнергии. В пиковые часы будут одновременно отключать половину потребителей, сообщило Укрэнерго 22 июля.

С 05:00 до 18:00 и с 23:00 до 24:00 действуют две очереди отключений, с 18:00 до 23:00 - три очереди, говорится в сообщении.

Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Также, когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

По состоянию на утро оставались без энергопитания из-за боевых действий и по другим причинам полностью и частично 533 населенных пункта.

Из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой и Херсонской областях. Есть повреждения сетей в Запорожской области, но обесточиваний не было.

По техническим причинам обесточены потребители в Днепропетровской, Кировоградской и Черниговской областях.

Сегодня Украина импортирует из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы электроэнергию общим объемом 24982 МВт-час с максимальной мощностью 1239 МВт.