Жизнь Сегодня после 14.00 во всех регионах Украины будут усилены графики отключений света

2024-07-23 13:35

Во вторник до 14:00 во всех регионах Украины будет действовать одна очередь отключений, но во второй половине дня ограничения усилятся, сообщило Укрэнерго.

Так, с 14:00 до 16:00 - 1 очередь, 16:00-19:00 - 2 очереди, 19:00-24:00 - 3 очереди отключений ожидаются во Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

В остальных регионах отключений будет больше: с 14:00 до 16:00 - 2 очереди; 16:00-24:00 - 3 очереди отключений в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой областях.

Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Также, когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Ранее во вторник Укрэнерго уменьшило объем отключений в 10 областях, преимущественно на западе и юге Украины. Это стало возможным благодаря активизации работы солнечных электростанций.

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