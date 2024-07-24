Жизнь Света будет больше! К сети Украины подключен еще один атомный энергоблок

2024-07-24 14:31

Еще один атомный энергоблок досрочно подключен к сети Украины после ремонта с перезагрузкой ядерного топлива. Об этом сообщил Энергоатом в среду, 24 июля.

"После планово-предупредительного ремонта, на 13 суток ранее установленного срока, к сети Украины подключен один из атомных энергоблоков. В настоящее время продолжается набор его мощности", - говорится в сообщении.

Указано, что после выхода на полную мощность энергосистема укрепится дополнительными мегаваттами электроэнергии, что окажет положительное влияние на ситуацию со светом в стране.

"Энергоатом выполняет необходимые работы на энергоблоках, стараясь побыстрее провести ремонты. Конечно, без потери в качестве. Компания и наши сотрудники понимают важность ядерной энергетики для всей страны и энергобаланса", - заявил глава Энергоатома Петр Котин.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сегодня до вечера отключения электроэнергии отменены почти по всей стране

2024-07-24 12:28

Сегодня после 14.00 во всех регионах Украины будут усилены графики отключений света

2024-07-23 13:35

Графики отключения света на 22 июля - В пиковые часы обесточат половину потребителей

2024-07-22 12:28

Украинцев ждут минимальные отключения в воскресенье

2024-07-21 10:30

Еще новости в разделе "Жизнь"

Света будет больше! К сети Украины подключен еще один атомный энергоблок

2024-07-24 14:31

Сегодня до вечера отключения электроэнергии отменены почти по всей стране

2024-07-24 12:28

В Украине начали выдавать первые беспроцентные кредиты на покупку солнечных панелей

2024-07-24 09:35

Старшеклассники Украины будут изучать вооружение и военную технику, - Минобразования

2024-07-23 21:37
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Света будет больше! К сети Украины подключен еще один атомный энергоблок 2024-07-24 14:31
Сегодня до вечера отключения электроэнергии отменены почти по всей стране 2024-07-24 12:28
В Украине начали выдавать первые беспроцентные кредиты на покупку солнечных панелей 2024-07-24 09:35
Старшеклассники Украины будут изучать вооружение и военную технику, - Минобразования 2024-07-23 21:37