Жизнь Прогноз погоды: в Украину идут дожди и похолодание, по ночам температура будет опускаться до 11С°

2024-07-30 08:25

Во вторник, 30 июля, в Украине, кое-где в северных областях, ночью пройдут дожди. Также осадки ожидаются в Донецкой и Луганской областях. Днем в большинстве центральных и Харьковской областях, на остальной территории без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Прогнозируется ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в северной части, днем ​​по Украине, кроме юга, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16С°, днем ​​20-25°; на юге страны ночью 15-20°, днем ​​24-29°.



В Киеве во вторник, 30 июля, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-16°, днем ​​22-24°.



По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 30 июля самая высокая температура днем ​​была 39,4° в 1936 г., самая низкая ночью 8,7° в 1904 г.



В среду, 31 июля, ночью без осадков, лишь днем ​​в восточных и северо-восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на юге страны до 20°, днем ​​21-26°, на юге и Закарпатье 25-30°.



В Киеве в среду, 31 июля, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем ​​24-26°.