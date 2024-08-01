ВОЙНА В Украине ВСУ впервые сбили Ми-8 с помощью дрона, - Forbes

2024-08-01 20:04

31 июля на восточной окраине Донецкой области, что в 16 километрах от линии фронта, ВСУ впервые сбили российский самолет с помощью двухкилограммового дрона.

Об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что этому предшествовало десять месяцев неудачных попыток. Факт дальности указывает на то, насколько тяжелой была операция.

Вес сбитого самолета составлял 12 тонн, на его борту находилось трое членов экипажа. Ми-8 выполнял ударные, транспортные и медико-эвакуационные миссии.

Российские военные блогеры предполагают, что защитники "поймали" борт на подлете. СМИ тем временем отмечает, что операции на этом расстоянии является очень сложной, поэтому не исключено, что беспилотник, который атаковал самолет, сопровождал другой БпЛА, который должен был захватывать и ретранслировать командный сигнал малой дальности.

Forbes отмечает, что учитывая количество FPV-дронов, которые используют ежедневно ВСУ, угроза российским вертолетам может усилиться.

"Вероятно, понадобилось не менее 10 месяцев попыток, прежде чем оператор украинского беспилотника наконец поразил российский вертолет. Месяцы промахов понятны. Вертолет может лететь со скоростью более 240 км в час на высотах, превышающих тысячи метров - это слишком быстро и слишком высоко, чтобы двухкилограммовый дрон мог сделать чистый выстрел без огромной квалификации или удачи со стороны оператора, - подчеркивают журналисты Forbes.

Медиа объясняет, что скорость вертолета может достигать 240 км/ч на высотах, превышающих тысячи метров. Для малых украинских БпЛА это слишком высоко и слишком быстро. Поэтому успех этой операции можно объяснить или профессионализмом украинского оператора дронов, или удачей, или обоими этими факторами одновременно.