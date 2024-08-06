Жизнь Наступного тижня в Україну повернеться спека - термометри покажуть до +40С

2024-08-06 10:26

Цього тижня температура повітря в Україні підвищиться, а з 12-13 серпня можлива спека до +40 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"У понеділок дощі, подекуди з грозами, пройдуть на південному сході, сході України та в західних областях. На решті нашої території буде суха погода. 5 серпня температура повітря очікується комфортною, протягом дня +24+29 градусів, на півдні місцями до +30 градусів, у західних областях повітря буде завтра найсвіжішим, не вище +20+25 градусів", - зазначила вона.

У Києві 5 серпня передбачається суха погода з денною температурою повітря близько +25 градусів.

"На прийдешньому тижні температура повітря в Україні підвищиться, але в межах градусів літніх, прийнятних. А ось з наступного тижня, з 13-14 серпня, за попередніми прогнозами, які потребуватимуть уточнення, в Україну повернеться сильна спека", - написала синоптик.

Раніше Діденко опублікувала прогностичну карту на 15 серпня, згідно з даними якої в Україні очікуються +40 градусів.

"За попередніми прогнозами в Україну через тиждень, орієнтовно з 13-14 серпня, повернеться сильна спека. Температура повітря може досягати +32+37 градусів, подекуди вище...Послаблення спеки, за попередніми знову ж прогнозами, з 19 серпня", - наголосила вона, зауваживши, що інформація орієнтовна.